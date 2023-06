PSG : Hallucinant, le Qatar annonce une guerre avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il n'a pas fallu attendre longtemps pour entendre la première bombe du mercato estival. Et elle concerne Kylian Mbappé, pourtant sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024. L'international français aurait refusé d'activer l'option lui permettant d'étirer son bail d'un an. Une décision, qui a provoqué la colère de la direction parisienne.

Kylian Mbappé a pris les devants. Alors qu'il avait jusqu'à la fin du mois de juillet pour annoncer s'il activait, ou non, la clause lui permettant de prolonger d'un, la star française a envoyé une lettre au PSG ce lundi pour officialiser son choix.

PSG : Incroyable, le Real Madrid interpelle Mbappé en direct pour son transfert https://t.co/3FFDPTOZ5t pic.twitter.com/eXYDEfUoNd — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

Le PSG hallucine après la décision de Mbappé

Comme annoncé par L'Equipe et confirmé par de nombreux journalistes, Kylian Mbappé a refusé d'étirer son bail d'un an. Une décision, qui a provoqué un choc au sein du PSG. la direction ne s'attendait pas à un tel scénario et serait très remonté contre sa star.

Le PSG face à un dilemme

Maintenant que les intentions de Mbappé ont été dévoilées, le PSG va devoir prendre une décision. Selon les informations du quotidien sportif, le club parisien a une posture claire. Soit Mbappé prolonge, soit il quitte la capitale cet été. Une chose est sûre, le Qatar n'a pas l'intention de le voir partir libre l'année prochaine.