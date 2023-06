PSG - Real Madrid : C’est confirmé, Zidane peut tout chambouler pour Mbappé

Benjamin Labrousse

Kylian Mbappé a récemment réaffirmé vouloir rester au PSG la saison prochaine. Mais après avoir appris par courrier que l’attaquant de 24 ans ne souhaitait pas étendre son contrat jusqu’en 2025, le club parisien cherche désormais à vendre sa vedette. Le Real Madrid de son côté, attend l’été 2024 pour tenter de signer libre le prodige de Bondy. Un dossier dans lequel Zinedine Zidane pourrait avoir son mot à dire.

Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n’a pas repris du service. L’ancienne gloire du football français a toujours fait part de son envie de diriger un jour l’équipe de France, mais voit ses plans compromis par la récente prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026. Ainsi, le Ballon d’Or 1998 pourrait décider de rebondir au sein d’un club de haut standing. Kylian Mbappé de son côté, oscille entre sa volonté de rester au PSG un an de plus et celle du club parisien de le vendre dès cet été pour ne pas se retrouver perdant dans l'opération.

PSG - Équipe de France : Mbappé explose les compteurs, c’est historique ! https://t.co/ysWTswgEAz pic.twitter.com/4E0zw6iyGF — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

Zidane est envisagé par le Real Madrid comme conseiller sportif

Et si en avril dernier, des proches de Zinedine Zidane affirmaient à RMC que ce dernier était tenté par une aventure sur le banc de la Juventus, les problèmes judiciaires et financiers auxquels fait face la Vieille Dame actuellement ont clairement effacé cette possibilité de l’esprit du natif de Marseille. Alors que le PSG était en grande discussion avec Zidane pour une arrivée du Français sur le banc parisien durant l’été 2022, ce dernier a finalement refermé la porte aux nez des dirigeants parisiens. Ce samedi, AS affirme que Zinedine Zidane pourrait effectuer son retour au Real Madrid, mais pas dans la peau de l’entraîneur, sinon de celle d’un conseiller sportif auprès de Florentino Perez.

Zidane pourrait convaincre Mbappé de rejoindre le Real