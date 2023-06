PSG : « Machiavélique », Mbappé se fait totalement dézinguer

Benjamin Labrousse

Alors que sa situation contractuelle continue de donner la migraine au PSG, Kylian Mbappé a récemment réaffirmé sa volonté de rester parisien l’an prochain. De son côté, le Real Madrid espère activement recruter le Français durant l’été 2024. Mais la décision de Mbappé d’envoyer une lettre au club afin d’exprimer sa décision de ne pas étendre son contrat a fortement déplu à Raymond Domenech.

Lundi dernier, il a été révélé que Kylian Mbappé avait envoyé une lettre au PSG datée de juillet 2022. Un texte dans lequel le numéro 7 parisien affirmait sa volonté de ne pas activer son année de prolongation de contrat jusqu’en 2025. Comme révélé par le journal l’Équipe , cette lettre a suscité la colère des dirigeants parisiens, qui estiment que si tel est le souhait du joueur, ce dernier n’avait aucune raison de le manifester par le biais d’un courrier. Désormais, la tension est palpable entre l’attaquant de 24 ans et le club de la capitale.

Domenech furieux contre l’attitude de Kylian Mbappé avec le PSG

Présent dans l’Équipe du Soir , l’ancien sélectionneur (2004-2010) de l’équipe de France Raymond Domenech s’est exprimé sur cette affaire, taclant alors Kylian Mbappé : « S’il a fait ça (envoyer sa lettre au PSG, ndlr) pour partir au Real maintenant que Benzema n’est plus là, c’est machiavélique. Il se serait dit « je vais me fâcher avec le PSG pour qu’il me mette sur le marché des transferts ». Si c’est vraiment le cas, alors c’est machiavélique » .

Raymond Domenech l’affirme, Mbappé « va rester » au PSG