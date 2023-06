Séisme au PSG, il hallucine totalement

Benjamin Labrousse

Malgré un 11ème titre de champion de France obtenu cette saison, l’exercice 2022/2023 du PSG a laissé un goût amer aux supporters. Plus que jamais, une rupture semble présente entre les Ultras parisiens notamment et la direction. Prix des places, attitudes des stars, déceptions sportives, beaucoup d’éléments sont régulièrement pointés du doigt à Paris ces derniers temps. L’ancien président Alain Cayzac ne comprend pas ces critiques à l’égard du PSG.

Le PSG se retrouve dans une situation particulière. Une nouvelle fois sacré champion de France, le club parisien n’a jamais été autant critiqué que cette saison depuis le passage sous pavillon qatari en 2011. Symbole d’une saison controversée, de nombreux événements extra-sportifs sont intervenus au cours de l’année. Des manifestations devant le siège du PSG en mai dernier, aux supporters présents devant le domicile parisien de Neymar, en passant également par un nouveau boycott du CUP (Collectif Ultra Paris) en fin de saison, la tension est palpable dans la capitale.

Galtier : Échec et mat pour le PSG, le Qatar va dégainer https://t.co/oHGMsuqqjI pic.twitter.com/Ebig6eVfuQ — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Le marketing, «un moyen indispensable» au PSG selon Alain Cayzac

Dans un entretien accordé au Parisien , l’ancien président (2006-2008) du PSG Alain Cayzac s’est exprimé sur les critiques reçues par la direction parisienne ces dernières saisons. « Marketing, communication, merchandising ou marque ne sont pas des gros mots. Ce sont des leviers indispensables pour bâtir un club capable d’attirer les grands talents du football, les partenaires, le public, les médias. Construire un club assis sur une marque forte et des ressorts économiques solides, c’est le moyen le plus sûr de le pérenniser et d’obtenir des résultats » , affirme ainsi le natif d’Évreux.

Recruter des stars fait désormais partie de «l’ADN» du PSG selon son ancien président