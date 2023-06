Improbable, Mbappé se retrouve au cœur d’un trafic de drogue

Thibault Morlain

Alors que Kylian Mbappé contrôle à la perfection son image et la moindre de ses actions, voilà que son nom a été utilisé pour une mauvaise cause. Malgré lui, l'attaquant du PSG s'est retrouvé au centre d'un trafic de drogue. En effet, l'identité de Mbappé a été détournée pour vendre des stupéfiants. Explications.

Le PSG peut en témoigner, Kylian Mbappé est un argument qui fait vendre. Depuis son arrivée en 2017, l'international français fait le bonheur des finances parisiennes pour ce qui est du marketing notamment. Mais il n'y a pas que le porte-monnaie du PSG qui explose grâce à Mbappé. Certains dealers l'ont visiblement compris...

Mbappé - PSG : Il annonce la date de son départ https://t.co/DMlkJihgSG pic.twitter.com/3StsHqJDfS — le10sport (@le10sport) June 16, 2023

De la « Mbabeeeeuh » en vente

Le Parisien rapporte cette histoire ce vendredi. Il est ainsi expliqué que Kylian Mbappé est utilisé comme image pour faire la promotion de certaines drogues. Le joueur du PSG se retrouve alors sur les paquets vendus et on peut notamment y lire : « Paris c'est magique. K.Mbabeeeeeuh ».

« C’est sûr que c’est plus sexy qu’un sac congélation »