«Un traitement inhumain» : Polémique, le PSG se fait totalement dézinguer

Thibault Morlain

Au PSG, il n'y a pas que l'équipe masculine qui se retrouve à faire la Une des journaux. Si on parle actuellement de Kylian Mbappé, la section féminine a également fait parler d'elle et pas de la meilleure des manières. On se souvient ainsi de l'affaire Kheira Hamraoui. L'international française a d'ailleurs récemment annoncé son départ du PSG. Suite à cela, voilà que Kheira Hamraoui vient régler ses comptes avec le club de la capitale.

C'est le 7 juin dernier que Kheira Hamraoui officialisait son départ du PSG. Une annonce effectuée via ses réseaux sociaux pour la joueuse française. « Cette page, qui a été la plus douloureuse de toute ma carrière, se tourne aujourd'hui. (...) Je m'étais fait la promesse d'honorer mon contrat jusqu'à la fin et c'est chose faite avec FIERTÉ et COURAGE », pouvait-on notamment lire dans le communiqué de Kheira Hamraoui. De quoi lui permettre de refermer un dossier très douloureux, elle qui avait été agressée violemment avant de finalement revenir sous le maillot du PSG, mais sous fond d'une énorme polémique.

« C'était quasiment pire que l'agression »

Voilà donc que c'est terminé entre le PSG et Kheira Hamraoui et cette dernière a alors souhaité régler ses comptes avec le club de la capitale. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo , l'ancien joueuse du FC Barcelone a alors lâché : « Un enfer de revenir au PSG après mon agression ? C'était quasiment pire que l'agression. Le traitement du club a été inhumain et ça a été une énorme déception. J'ai été discréditée, humiliée, cyberharcelée. Ils m'ont enlevé ce que je voulais le plus : jouer, m'entraîner. Ils m'ont tout enlevé injustement ».

« Je voulais respecter et aller au bout de mon contrat jusqu'en juin 2023 »