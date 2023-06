Une star du PSG provoque un gros malaise

Hugo Chirossel

Alors qu’elle était opposée à l’Espagne jeudi soir en demi-finale de la Ligue des nations, l’Italie s’est inclinée et a été éliminée de la compétition (2-1). Après la rencontre, Gianluigi Donnarumma et Francesco Acerbi ont avoué qu’ils prenaient moins de plaisir avec la Squadra Azzurra ces derniers temps. Des propos qui n’ont visiblement pas plu à Roberto Mancini.

Après avoir remporté le titre de champion de France avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a rejoint la sélection italienne. L’Italie avait d’ailleurs un match important jeudi dernier, puisqu’elle était opposée à l’Espagne en demi-finale de la Ligue des nations. Une rencontre qui s’est soldée par une victoire de la Roja (2-1), qui affrontera la Croatie en finale.

Mercato : C’est confirmé, une incroyable folie se prépare au PSG https://t.co/wrlxwgU8l8 pic.twitter.com/baLdqxNBwa — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

« On ne s’amuse plus autant qu’avant »

En ce qui concerne la Squadra Azzurra , elle jouera contre les Pays-Bas dimanche pour savoir qui des deux sélections terminera sur la troisième marche du podium. Depuis son sacre lors de l’Euro 2021, l’Italie enchaîne les désillusions et n'avait d’ailleurs pas réussi à obtenir sa qualification pour la Coupe du monde 2022. Des échecs qui semblent entamer le moral de certains joueurs, comme Gianluigi Donnarumma. « On ne prend plus autant de plaisir qu’avant », a-t-il déclaré après l’élimination contre l’Espagne, tandis que Francesco Acerbi a eu des propos similaires.

« S'ils ne s'amusent pas, c'est un problème »