Poussé dehors par le PSG, il refuse de partir

Alexis Brunet

Luis Campos va devoir prendre des décisions dans les prochains jours au sujet des joueurs qui ne resteront pas au PSG. En effet, ils sont nombreux à n'avoir pas donné satisfaction la saison dernière. C'est le cas de Fabian Ruiz, par exemple, arrivé il y a seulement un an. Mais l'Espagnol se sent bien à Paris, et il ne compte pas partir.

L'été dernier, Luis Campos réalisait son premier mercato au PSG. Un an plus tard, les observateurs sont unanimes, le Portugais s'est raté. Les joueurs recrutés par le conseiller football parisien n'ont pas réussi à répondre aux attentes. C'est le cas pour Carlos Soler par exemple, ou bien Hugo Ekitike.

Fabian Ruiz ne veut pas quitter Paris

À un degré moindre, Fabian Ruiz n'a lui aussi pas réussi à montrer toute l'étendue de son talent aperçue du côté de Naples. L'Espagnol est donc annoncé sur le départ, mais lui ne compte pas partir. C'est ce qu'il a affirmé dans un entretien accordé à Relevo . « De 1 à 10, à quel point suis-je heureux au PSG ? 10 ! Je suis très heureux. Au début, j'ai eu un peu de mal à m'adapter, mais en ce moment, je suis complètement adapté, j'ai très bien terminé l'année et j'ai vraiment hâte de recommencer. »

Marco Asensio va rejoindre Paris

S'il reste à Paris la saison prochaine, Fabian Ruiz va être rejoint dans la capitale par son compatriote Marco Asensio. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, bien que cela ne soit pas encore officiel, l'ancien joueur du Real Madrid a déjà signé son contrat avec le PSG. Il rejoindra donc la grande colonie ibérique parisienne. Milan Skriniar ainsi que Manuel Ugarte ce sont aussi engagés avec le club de la capitale. Kang-in Lee et l'Italien Cher Ndour pourraient suivre dans les prochains jours. A suivre...