Le boss du PSG prend un gros coup de pression à l'étranger

Thibault Morlain

L'été dernier, le PSG décidait de prendre un nouveau visage. Leonardo était remercié et Luis Campos était alors appelé à devenir le conseiller sportif du club de la capitale. Oui mais voilà, le Portugais a d'autres missions à côté. Il conseille également le Celta Vigo en parallèle et du côté de la Galice, on vient de mettre la pression sur Campos.

Si Luis Campos a énormément à faire au PSG avec les chantiers XXL, le Portugais a également d'autres missions à remplir loin de la capitale parisienne. En effet, en parallèle de ses missions avec le PSG, Campos est également le conseiller sportif du Celta Vigo. Mais voilà que son travail en Espagne laisserait visiblement à désirer.

Le Celta Vigo déçu de Luis Campos

L'heure est au bilan après cette saison et du côté du Celta Vigo, selon les informations de Marca , on ne serait visiblement pas satisfait des résultats obtenus par Luis Campos. En Galice, on resterait sur sa fin concernant les différents travaux réalisés par celui qui travaille également avec le PSG. Et par conséquent, cela aurait abouti sur un coup de pression pour la saison prochaine.

Le coup de pression

En effet, le Celta Vigo souhaiterait que Luis Campos s'investisse beaucoup plus dans le club à l'avenir. Alors que le club galicien a évité de justesse la relégation, on voudrait éviter de revivre pareille situation. Campos est alors attendu au tournant, à voir s'il répondra présent avec tout ce qui l'attend également au PSG.