Mbappé : C’est confirmé, le Real Madrid va jouer un sale tour au PSG

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG pourrait connaître une saga similaire à l’an passé concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Mais cette fois-ci, Paris semble avoir montré de la fermeté en ouvrant la porte à une vente de son attaquant vedette si ce dernier venait à ne pas prolonger au sein du club parisien. Mais alors que le Real Madrid planifiait initialement de signer Mbappé en 2024, les Madrilènes vont agir dès cet été.

L’avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres. Que ce soit du côté de Paris ou de Madrid, les supporters frémissent à l’idée de savoir où évoluera le phénomène français la saison prochaine. Récemment, Mbappé faisait savoir par courrier au PSG qu’il n’activerait pas son option de prolongation de son contrat le liant au club parisien, faisant potentiellement passer l’échéance de ce dernier de 2024 à 2025. Frustrée d’une telle décision et surtout consciente du danger d’un départ de Kylian Mbappé libre à l’été 2024, la direction parisienne pourrait tenter de vendre son numéro 7 dès cet été à en croire les informations de l’Équipe .

Mbappé, un feuilleton qui agace le PSG

Forcément, du côté du Real Madrid, on se sait en position de force dans ce dossier. De plus, Kylian Mbappé a réaffirmé à de nombreuses reprises ces derniers temps, qu’il souhaitait bel et bien évoluer sous les couleurs du PSG l’an prochain. Ainsi, deux parties se confrontent, entre un joueur qui souhaite rester parisien l’an prochain, mais qui pourrait décider de rejoindre le Real libre en 2024, et une direction parisienne qui exclut absolument l’hypothèse d’un départ libre de Kylian Mbappé en 2024, qui pourrait ainsi céder son joueur cet été.

C’est confirmé, le Real va s’attaquer à Mbappé dès cet été