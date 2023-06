L’enfant du pays signe à l’OM, il exulte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En janvier 2022, Samuel Gigot signait à l'OM, mais le défenseur n'avait rejoindre le groupe marseillais qu'en juin. Un rêve devenu réalité pour le joueur, natif d'Avignon. Alors qu'il clôture sa première saison sous le maillot marseillais, le défenseur central a livré ses impressions et n'a pas caché son émotion en évoquant sa signature.

Natif d'Avignon, Samuel Gigot a toujours été un grand fan de l'OM. Alors lorsqu'il a signé son contrat avec le club marseillais en janvier 2022, le défenseur n'avait pas caché son émotion. Une joie, qui s'est transformé en rêve en juin dernier, lorsqu'il a été intégré au groupe d'Igor Tudor. Gigot s'apprête à terminer sa première saison à l'OM. L'occasion pour lui de faire un premier bilan et d'évoquer son arrivée dans son club de rêve lors d'un entretien à Maritima.

Gigot revient sur sa signature à l'OM

« J’avais signé fin janvier avec l’OM. C’était nu moment incroyable pour moi, j’en rêvais depuis tout petit. J’avais fait un aller-retour. C’était convenu que je finisse la saison à Moscou et je suis arrivé ici » a lâché Gigot, qui sortait d'une aventure au Spartak Moscou.

« On sent la ferveur »

« Ici, tout est plus médiatisé, on sent la ferveur. Et comme je suis supporter de l’OM, c’est incroyable de vivre ça de l’intérieur. J’essaye de profiter. Il y a des moments compliqués, mais c’est un kiff total. On se dit « j’y suis », c’est quelque chose de magique. Il fallait s’adapter au nouvel entraîneur, Igor Tudor » a lâché le défenseur marseillais. Il en a profité pour rendre hommage aux supporters phocéens.

Gigot rend hommage aux supporters