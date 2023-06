Surprise, le PSG relance un vieux dossier XXL

La rédaction

Ce vendredi, le PSG a annoncé le départ de Sergio Ramos, dont le contrat n'a pas été prolongé. Le joueur espagnol disputera la dernière rencontre face à Clermont avant de plier bagages. A en croire la presse brésilienne, l'ancien capitaine du Real Madrid pourrait être remplacé par Gabriel, sous contrat avec Arsenal.

Sergio Ramos quittera le PSG à la fin de la saison

« Porter le maillot Rouge et Bleu ces deux dernières années aura été une expérience merveilleuse. J'ai vécu une aventure inoubliable à Paris et je tiens à tous vous remercier pour votre soutien et votre amour. Allez Paris ! » avait déclaré Sergio Ramos.

Gabriel pour le remplacer?