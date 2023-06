Un accord est annoncé, l'OM a trouvé l'héritier de Guendouzi

Hugo Chirossel

Arrivé il y a deux ans en provenance d’Arsenal, Matteo Guendouzi est annoncé sur le départ lors de ce mercato estival. L’OM est donc à la recherche d’un milieu de terrain pour le remplacer et serait proche d’avoir trouvé son bonheur. En effet, Geoffrey Kondogbia se rapprocherait très sérieusement du club marseillais.

Après avoir officialisé l’arrivée de son nouvel entraîneur, Marcelino, ce vendredi, l’OM serait proche de boucler son premier renfort du mercato estival. En effet, comme indiqué par AS et Fabrizio Romano ce vendredi soir, Geoffrey Kondogbia pourrait débarquer très bientôt en provenance de l’Atlético de Madrid.

L’OM sur la piste de Kondogbia

Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international centrafricain donnerait sa priorité à l’OM, où il pourrait donc retrouver Marcelino, qu’il l’a entraîné lorsqu’il évoluait sous les couleurs de Valence. Un transfert estimé aux alentours de 5 à 7M€ et qui pourrait être bouclé très rapidement d’après les informations de Foot Mercato .

Ça chauffe pour Kondogbia