Transfert surprise au FC Nantes, il sort du silence

Arrivé cet hiver sous la forme d'un prêt et devenu officiellement un joueur du FC Nantes depuis le maintien des Canaris il y a quelques semaines, Andy Delort pourrait déjà quitter la Loire. Comme annoncé par le10sport.com, l'attaquant plait à l'Arabie saoudite. En ce qui concerne un potentiel retour à Montpellier, Laurent Nicollin a mis les choses au clair.

Six mois et puis s'en va ? Ultra décevant depuis qu'il a rejoint le FC Nantes, Andy Delort ne ferait déjà plus l'unanimité. L'attaquant algérien est ciblé par Al-Hilal comme nous vous l'avons révélé en exclusivité pour le10sport.com, mais il pourrait également rebondir en France. Visiblement, ça ne sera pas à Montpellier.

EXCLU @le10sport : L’Arabie Saoudite s’intéresse à 3 joueurs du FC Nantes !Ça discute notamment très bien avec un duo…Les noms sont ici : https://t.co/NlSwY3w9Bz — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 10, 2023

Delort de retour à Montpellier ?

Selon les informations de L'Equipe , Montpellier aimerait faire revenir Andy Delort en cas de départ d'Elye Wahi. Cette rumeur a fait couler beaucoup d'encre dans l'Hérault et elle a eu le don d'agacer Laurent Nicollin, le président du club montpelliérain.

«C’est non»