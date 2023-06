L'énorme aveu de Tudor, Zidane va en profiter

Axel Cornic

Après une seule saison passée sur le banc de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor a plié bagages, même si les circonstances autour de son départ sont encore floues. En effet, Pablo Longoria a annoncé récemment que le Croate aurait démission, mais ce n’est absolument pas le cas selon nos informations.

Sifflé à ses début, applaudi en milieu de saison, puis écarté à la fin. Voilà la vérité sur la saison d’Igor Tudor à l’OM. Car si Pablo Longoria a annoncé que son entraineur était parti de son propre chef, nous avons pu vous révéler le contraire sur le10sport.com.

L’OM pique une colère pour son nouvel entraîneur https://t.co/rjd0UzAH5r pic.twitter.com/8poQKC32Og — le10sport (@le10sport) June 24, 2023

L’OM a viré son coach

C’est en effet la direction de l’OM qui s’est séparée de Tudor, dont la situation était devenue assez compliquée ces derniers mois. Cela concerne notamment le vestiaire marseillais, avec certains cadres qui n’en pouvait plus du management du technicien croate, réputé très stricte. Ce n’est pas tout, puisque des gros problèmes que nous ne sommes pas en mesure de vous dévoiler pour le moment, ont également touché la vie privée de Tudor et donc sa situation à l’OM... ce qui n’a laissé que très peu de choix à Pablo Longoria.

La Juventus, le rêve de Tudor... et de Zidane

Mais que va-t-il se passer maintenant ? Du côté de l’OM on a déjà tourné la page, puisque tout récemment c’est Marcelino qui a été officialisé comme nouvel entraineur de l’équipe première. Pendant ce temps-là Igor Tudor profite de ses vacances, mais en Italie plusieurs médias l’envoient déjà à la Juventus. Il faut dire qu’un lien assez spécial existe entre lui et le club turinois, puisqu’il y a été joueur et plus récemment adjoint d’un certain Andrea Pirlo.

« Personne ne m’a appelé de Turin »