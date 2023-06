Lâché par l'OM, il va plomber Zidane

Axel Cornic

Le nombre d’entraineurs libres cet été est assez surprenant et le premier est évidemment Zinédine Zidane, l’homme aux trois Ligues des Champions consécutives. Sans club depuis son départ du Real Madrid il y a deux ans, le Français semble viser un retour à la Juventus, mais la situation à Turin semble être assez compliquée. Et un nouveau facteur ne devrait pas vraiment arranger les choses...

En Italie, il y a une véritable vague de contestation à l’encontre de Massimiliano Allegri, que beaucoup aimeraient voir quitter la Juventus. Pourtant, l’Italien a un contrat jusqu’en 2025 et lui comme la direction du club bianconero a assuré ces dernières semaines qu’une séparation n’est pas du tout à l’ordre du jour.

Zidane rêve de la Juventus

Un véritable coup dur pour Zinédine Zidane, qui après le Real Madrid semblait viser un autre de ses clubs de cœur avec la Juventus. La Gazzetta dello Sport redonne toutefois espoir au Français, en évoquant ce samedi une offre monstrueuse de l’Arabie Saoudite pour Allegri. Elle porterait sur trois ans, mais comprendrait surtout un salaire de 30M€ net par an !

Tudor a la cote à Turin !