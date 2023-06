Mercato : Incroyable, une star du PSG attend le Real Madrid

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur du PSG à rêver du Real Madrid. Formé au sein du club merengue, Achraf Hakimi se laisserait bien tenter par un acte II à la Casa Blanca comme son agent l’a fait savoir à la presse espagnole.

Achraf Hakimi a débarqué au PSG en provenance de l’Inter à l’été 2021, dans la foulée du sacre du club lombard en Serie A. Au Paris Saint-Germain, Hakimi s’est notamment lié d’amitié avec Kylian Mbappé qui semble être destiné à rejoindre le Real Madrid que ce soit avant la clôture du mercato ou à l’occasion de la session des transferts de l’été 2024. Formé au Real Madrid avant de s’envoler pour le Borussia Dortmund et de confirmer à l’Inter, Hakimi semblerait cultiver le désir d’un jour arborer de nouveau la tunique du Real Madrid.

«Quelque part dans son cœur il y a Madrid»

À l’occasion d’une entrevue accordée à AS , Alejandro Camano a fait un point sur le feuilleton Achraf Hakimi et sur un éventuel transfert cet été, affirmant être fidèle au projet du PSG. « Achraf a quitté Madrid depuis cinq ans, mais pour les canteranos, Madrid est toujours sa maison, quelque part dans son cœur il y a Madrid, il y a été formé depuis qu'il est enfant. Mais aujourd'hui nous devons être amoureux du projet qui le paie, et c'est le PSG ».

«Il est un fan de Madrid»