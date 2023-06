Mbappé - PSG : C’est confirmé, le Qatar veut boucler le coup du siècle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Contrairement à l'année dernière, le Qatar semble ouvert à un départ de Kylian Mbappé, après que ce dernier ait refusé de prolonger son contrat d'une année supplémentaire. La position du club est claire : si le joueur ne prolonge pas, il sera vendu. Et à Doha, on pourrait profiter de sa bonne entente avec le Real Madrid pour boucler le deal.

Les rôles se sont inversés dans le dossier Kylian Mbappé. L'année dernière, l'international français jouait le rôle de celui qui souhaitait partir, tandis que le PSG se battait pour le retenir. Un an après, l'inverse se produit. Le Qatar tente de se séparer de Mbappé, qui a pris la décision de ne pas étirer son bail jusqu'en 2025. Problème, le joueur a bien l'intention de poursuivre sa carrière et d'honorer son contrat jusqu'au bout. « La position du PSG est claire : vente au plus vite si le joueur ne renouvelle pas. Ils sont ouverts aux offres de n'importe quel club, y compris le Real Madrid, donc il n'y a pas de relations rompues entre les deux équipes » avait-il lâché à la Gazzetta dello Sport.

Le PSG lance un ultimatum à Mbappé

Pour l'heure, la situation est bloquée comme l'a confié Andres Onrubia. « La position du PSG est claire : vente au plus vite si le joueur ne renouvelle pas. Ils sont ouverts aux offres de n'importe quel club, y compris le Real Madrid, donc il n'y a pas de relations rompues entre les deux équipes » a lâché le journaliste espagnol, qui imagine, tout de même, un possible transfert au Real Madrid.

Le transfert de Mbappé facilité par le Qatar ?

Car si la relation entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Perez est gelée, les hauts décideurs du PSG basés à Doha conservent une très bonne entente avec le Real Madrid. Et selon le journaliste Romain Molina, cela pourrait permettre aux deux équipes de s'entendre plus facilement sur les modalités d'un transfert, qui pourrait marquer cet été 2023.