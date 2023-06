Une bombe est lâchée, le boss du PSG tranche pour son avenir

Pierrick Levallet

Missionné pour gérer le mercato du PSG depuis l'été 2022, Luis Campos pourrait bien voir son avenir être conditionné à l'avenir de Kylian Mbappé. Le conseiller football parisien pourrait claquer la porte en cas de départ de la star de 24 ans. Néanmoins, les plans du Portugais seraient bien différents concernant la suite de son aventure au PSG.

Lors de l’été 2022, le PSG avait mené une grande révolution en interne. En plus de l’arrivée de Christophe Galtier, la direction parisienne avait remplacé Leonardo par Luis Campos. Doté d’une grande réputation en Europe, le Portugais était missionné pour prendre en main le mercato du PSG. Cependant, il pourrait bien ne pas s’éterniser dans la capitale.

Après Mbappé, un autre coup de tonnerre arrive au PSG

D’après PSG Community , Luis Campos pourrait bien faire ses valises en même temps que Kylian Mbappé. Le conseiller football parisien ne sera plus nécessaire en cas de départ de la star de 24 ans. De son côté, Marca indique que le Celta Vigo a conforté Luis Campos dans sa position au sein du club espagnol en lui donnant notamment un budget plus important pour le mercato. En échange, le pensionnaire de LaLiga attendrait plus d’implication de la part du Portugais.

Luis Campos finalement parti pour rester ?

Mais à en croire les informations de Fabrizio Romano, les projets de Luis Campos seraient bien différents. Malgré les rumeurs à son sujet, le conseiller football aurait prévu de rester au PSG. Le Portugais serait totalement impliqué dans le projet et devrait continuer à prendre en charge le mercato parisien. À suivre...