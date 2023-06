Après Mbappé, une nouvelle bombe secoue le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été est déjà très chaud au PSG, avec le retour du feuilleton Mbappé suite à la décision de l’attaquant de ne pas renouveler son bail courant actuellement jusqu’en 2024. Le numéro 7 devrait donc plier bagage dès cet été si sa situation n’évoluait pas, et il pourrait être suivi par une figure importante du club de la capitale.

Refusant d’activer l’option présente dans son bail pour renouveler une année supplémentaire, Kylian Mbappé fait de nouveau les gros titres de la presse sportive. Le PSG ne compte pas assister au départ libre de sa star sans réagir et souhaiterait s’en séparer dans les prochaines semaines si la situation n’évolue pas. Et à en croire le site PSG Community , l’avenir de Mbappé ne ferait aucun doute.

Le départ de Kylian Mbappé déjà bouclé ?

Cette semaine, le média parisien a lâché une bombe en annonçant le départ du capitaine des Bleus au Real Madrid. Un accord estimé à 250M€ (bonus compris) aurait en effet été trouvé entre les deux clubs, un dossier dans lequel serait personnellement impliqué l’Émir du Qatar.

Luis Campos pourrait aussi partir

Mais PSG Community est allé plus loin ce vendredi soir, assurant que Kylian Mbappé ne serait pas le seul à plier bagage durant l’été. Nommé à la tête du secteur sportif pour faciliter la prolongation du Français dont il est proche l’année dernière, Luis Campos pourrait lui aussi prendre le large. En cas de départ de Mbappé, de nouveau annoncé par le site parisien, la présence du Portugais ne sera plus nécessaire et le divorce pourrait alors être acté avec le PSG. Au sein de l’état-major parisien, des doutes se feraient également ressentir sur la méthode de travail de Luis Campos, et notamment sa proximité avec Jorge Mendes qui influe sur le mercato du PSG. Après Vitinha, Renato Sanches et Carlos Soler, d’autres joueurs représentés par le puissant agent sont attendus dans la capitale, à l’instar de Marco Asensio, Manuel Ugarte ou encore Cher Ndour.