Mercato - PSG : Un départ en 2024 ? La grande annonce de Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé sur le départ du PSG après 2024 ? Le champion du monde a fait le choix de ne pas activer l’option présente dans son bail. Mais pour après, Mbappé laisse planer le doute.

Kylian Mbappé a pris la décision de ne pas activer la clause présente dans son contrat pour le rallonger d’une saison jusqu’en juin 2025. Un choix qui n’a pas trouvé preneur au PSG selon différents médias dont The Times qui lancerait un ultimatum au joueur : prolonger jusqu’en 2025 et avoir en échange la promesse d’être vendu au club de son choix en 2024 ou partir dès cet été.

«Je l’ai déjà dit bien avant que tout ça se passe»

Pour Téléfoot , Kylian Mbappé a une nouvelle fois fait savoir qu’il n’avait pas l’intention d’aller voir ailleurs. « Si je serai au Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Je ne suis pas venu pour ça, mais j’ai déjà dit que je resterai. Je l’ai déjà dit bien avant que tout ça se passe ».

«Je me résous seulement à jouer au Paris Saint-Germain la saison prochaine»