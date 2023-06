Le PSG lui lance un ultimatum, le clan Mbappé répond

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé recevrait un ultimatum de la part du PSG au sujet de son avenir alors qu’il s’est déjà ouvertement livré à maintes reprises à ce sujet. Le clan Mbappé aurait annoncé la couleur au PSG. Explications.

Le PSG mettrait Kylian Mbappé face à ses responsabilités. Fini les passes droits, selon The Times , le Paris Saint-Germain laisserait un choix clair à Mbappé : accepter de prolonger son contrat jusqu’en juin 2025 avec une promesse de vente à plus de 100M€ pour le club de son choix pour l’été 2024. Ou bien… trouver un point de chute avant la fin du mercato estival.

Mbappé l’a affirmé, il compte rester

Problème, Kylian Mbappé a affirmé lors des Trophées UNFP fin mai, sur son compte Twitter mardi, et en conférence de presse jeudi qu’il avait la ferme intention de poursuivre au PSG la saison prochaine.

PSG : Transfert à 115M€ pour Mbappé, il jette l'éponge https://t.co/DnDl69WirE pic.twitter.com/l8rNiJyMlf — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Le clan Mbappé demande un recrutement et un entraîneur pour gagner la Ligue des champions