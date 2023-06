Le pote de Mbappé snobe publiquement le PSG

Thibault Morlain

Coéquipiers en équipe de France, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont proches sur et en dehors des terrains. Il n’a donc pas été surprenant de voir le nom du joueur du FC Barcelone être associé au PSG ces derniers mois afin de ravir le natif de Bondy. Mais voilà qu’il faut désormais oublier une arrivée de Dembélé à Paris et ce n’est autre que le principal intéressé qui l’a assuré.

L’été dernier, Ousmane Dembélé a finalement prolongé au FC Barcelone alors qu’il arrivait au terme de son contrat. Une opportunité qui n’avait pas échappé visiblement au PSG, mais suite à l’arrivée de Luis Campos, le dossier aurait été abandonné. L’international français a donc poursuivi sa carrière en Catalogne. Mais est-ce pour autant définitivement terminé entre le PSG et Dembélé, surtout quand on connait ses liens avec Kylian Mbappé ?

« Il n’y a rien avec le PSG »

Marca a posé la question à Ousmane Dembélé à propos des rumeurs d’une arrivée au PSG. Le pote de Kylian Mbappé a alors lâché une réponse très claire, assurant : « Je ne sais pas pourquoi on parle tant du PSG. Ce doit être parce que c'est un club français, mais il n'y avait et il n'y a rien avec le PSG ».

« Je suis heureux dans l'équipe, et aussi chez moi à Barcelone »