PSG : Neymar confirme, il rêve de ce transfert

Thibault Morlain

Etant donné le feuilleton actuel avec Kylian Mbappé, on en oublierait presque le cas Neymar. Lui aussi pourrait être l'un des acteurs majeurs de ce mercato estival. Lié au PSG jusqu'en 2027, le numéro 10 parisien se retrouverait encore une fois poussé vers la sortie par sa direction. Neymar ne serait plus en odeur de sainteté au PSG. Et alors qu'il a pris la parole concernant son avenir, voilà qu'il a formulé le désir de rejoindre un club pour la suite de sa carrière.

On le savait, la MNM allait exploser au PSG cet été. Ça a ainsi débuté avec l'officialisation du départ de Lionel Messi. Arrivé au terme de son contrat, l'Argentin n'a pas été prolongé. Quid maintenant de Kylian Mbappé et Neymar ? Pour ce qui est du Français, s'il a l'intention de jouer à Paris la saison prochaine, le PSG l'aurait placé sur le marché des transferts. Il en serait de même pour le Brésilien. Luis Campos chercherait toujours à se débarrasser de Neymar, comme cela avait déjà été le cas l'été dernier. Une mission qui avait échoué, faute de candidat intéressé pour acheter le numéro 10.

PSG : La grande demande de Luis Enrique pour Kylian Mbappé https://t.co/hCq0cJRVnL pic.twitter.com/mtkEqpCpbD — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

Neymar ne dirait pas non à un retour à Santos

Le PSG trouvera-t-il preneur pour Neymar durant cette intersaison ? L'avenir du Brésilien est donc l'un des feuilletons à suivre actuellement. Et voilà que l'ancien du FC Barcelone s'est exprimé pour son avenir. Dans un entretien accordé à UOL , Neymar a d'ailleurs fait part de retourner dans son club formateur, Santos : « La vie d’un footballeur ? Elle est très dynamique. Parfois, vous êtes dans un endroit et puis vous changez. J'ai le rêve de jouer à nouveau au Brésil, j'ai le rêve de jouer à nouveau à Santos. J'espère que cela arrivera un jour ».

Sa soeur le veut à Botafogo