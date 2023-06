Le PSG peut encore choquer la planète avec Mbappé

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé est des plus flous. Il a en effet annoncé vouloir rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine avant de partir libre en juin 2024, alors que son club souhaiterait le vendre dès ce mercato estival afin d’encaisser un minimum d’argent. Pourtant, un compromis pourrait être trouvé...

Tout le monde ne parle que de l’annonce de Kylian Mbappé, qui a véritablement secoué les projets du PSG. Il devait en effet être la seule star aux commandes du projets à partir de la saison prochaine, avec notamment le départ de Lionel Messi et celui souhaité de Neymar. Finalement, l’idée de le voir filer en juin 2024 remet tout en question et pousse le Qatar à travailler d’arrache-pied pour trouver une solution le plus vite possible.

«Il y a eu une cassure» : Mbappé, Neymar... Messi se lâche sur le PSG https://t.co/qrwE6WYQrn pic.twitter.com/jEm3gVR0h5 — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

Mbappé attend le Real Madrid

Désormais, le PSG a deux options avec une vente dès ce mercato estival ou alors poursuivre avec Mbappé la saison prochaine, avec le risque de le perdre sans encaisser le moindre sou. Selon MARCA , la star française aurait déjà tout planifié pour rester au PSG et ainsi ouvrir des négociations avec le Real Madrid dès le 1er janvier. Cela lui permettrait notamment de toucher une énorme prime à la signature, qui selon le quotidien espagnol pourrait dépasser les 100M€.

Une nouvelle prolongation inespérée avec le PSG ?