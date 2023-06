PSG : Le Real Madrid interpelle Mbappé pour son transfert

Thibault Morlain

Kylian Mbappé ne voulant pas prolonger, le PSG serait désormais prêt à le vendre dès cet été. Reste à trouver preneur et pour cela, on se tourne forcément vers le Real Madrid, intéressé de longue date. En Espagne, on ne cesse de rajouter de l'huile sur le feu sur ce feuilleton Mbappé et voilà qu'un nouvel élément a été apporté en provenance du Real Madrid.

Si Kylian Mbappé entend rester au PSG la saison prochaine, pour le club de la capitale, c'est soit il prolonge soit il part cet été. Le Français n'était pas enclin à signer de nouveau bail, on se dirigerait alors vers un transfert. De quoi enfin faire les affaires du Real Madrid ? Les Merengue ont là enfin l'occasion de s'offrir Mbappé. Un joueur visiblement très attendu dans le vestiaire du Real Madrid.

« Je souhaite que Mbappé vienne »

Journaliste pour El Chiringuito , Edu Aguirre a rapporté quelques propos en provenance du vestiaire du Real Madrid à propos de Kylian Mbappé. Il a alors annoncé : « Quelqu'un d'important dans le vestiaire du Real Madrid m'a dit : « Je souhaite que Mbappé vienne. Il va tout changer » ».

Un transfert encore loin d'être acté