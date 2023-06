PSG : Mbappé le veut, une offre stratosphérique est dégainée

Alexis Brunet

Lors de ce mercato estival, Luis Campos s'est fixé une mission, contenter Kylian Mbappé. Cela prend encore plus de sens depuis que l'on a appris que l'attaquant français ne prolongerait pas son contrat jusqu'en 2025. Mais pour Bernardo Silva, avec qui l'attaquant du PSG aimerait évoluer de nouveau, la concurrence de l'Arabie saoudite est énorme. Al-Hilal offrirait 87M€ de salaire par an au Portugais.

Le PSG ne sait pas encore s'il gardera Kylian Mbappé cet été. Le Real Madrid pourrait passer à l'attaque, et Paris aurait tout intérêt à le vendre, s'il ne veut pas le voir partir libre l'année prochaine. Afin d'espérer un dénouement heureux pour le champion de France, Luis Campos fait tout son possible pour combler le natif de Bondy. Le Portugais souhaite construire l'équipe autour de lui, avec des joueurs de qualités, ayant des affinités avec le numéro sept parisien.

Bernardo Silva l'évidence

Un profil qui répond à ses caractéristiques ressort beaucoup ces derniers temps, il s'agit de Bernardo Silva. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le joueur de Manchester City est très apprécié par Campos. Il remplacerait parfaitement Lionel Messi sur le côté droit de l'attaque du PSG, et son entente avec Mbappé n'est plus à prouver, depuis leur passage commun à l'AS Monaco. Le conseiller football parisien aimerait don le faire venir à Paris, mais cela ne sera pas simple. Le FC Barcelone est sur le dossier, mais l'Arabie saoudite et ses millions aussi.

87M€ de salaire par an pour Bernardo Silva à Al-Hilal