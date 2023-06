Une star est attendue, le PSG prend une décision radicale

Hugo Chirossel

Dans l’optique de renforcer son effectif lors du mercato estival, le PSG a fait de Bernardo Silva sa priorité, comme indiqué par Le 10 Sport. Mais le joueur de Manchester City, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2025, serait également dans le viseur de l’Arabie Saoudite. Face à cette menace, le club de la capitale aurait malgré tout décidé de ne pas tomber dans la surenchère.

Le marché des transferts a ouvert ses portes depuis une dizaine de jours, mais le PSG a déjà bouclé trois arrivées. En effet, Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte joueront sous les couleurs du club de la capitale la saison prochaine, des signatures encore en attente d’officialisation. Mais dans le même temps, le Paris Saint-Germain s’active dans un autre dossier, celui de Bernardo Silva. Comme indiqué par Le 10 Sport , l’international portugais est le dossier prioritaire de Luis Campos.

Concurrence de l’Arabie Saoudite pour Bernardo Silva

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Bernardo Silva est ouvert à un départ de Manchester City, avec qui il vient de remporter la Ligue des champions, et n’est pas insensible à l’intérêt du PSG. Cependant, l’Arabie Saoudite pourrait s’immiscer dans ce dossier et serait également intéressée par le Portugais âgé de 28 ans. Une opportunité qui n’emballerait pas beaucoup Bernardo Silva d’après Foot Mercato , qui serait plus tenté par le PSG ou le FC Barcelone.

