Mercato : Trois transferts annoncés, Riolo cartonne le PSG

Thomas Bourseau

Manuel Ugarte va débarquer du Sporting Lisbonne à moins d’un séisme. Néanmoins, pour Daniel Riolo, le PSG a raté trois jolis coups au milieu de terrain et en a profité pour pointer du doigt les manœuvres du PSG.

En ce début de mercato estival, le PSG aurait déjà bouclé trois arrivées. Une à chaque ligne, exceptée au poste de gardien de but. En effet, le comité de direction du Paris Saint-Germain se serait mis d’accord avec le défenseur central Milan Skriniar, le milieu de terrain Manuel Ugarte et l’attaquant polyvalent qu’est Marco Asensio. Et maintenant ?

Riolo peste contre la gestion du mercato du PSG

Il semblerait que le PSG ait à coeur de continuer à redessiner les lignes de l’effectif dont Luis Enrique héritera en tant que futur coach du club de la capitale. Néanmoins, trois jolis coups seraint sur le point de filer entre les doigts du Paris Saint-Germain. Et ce, pour la plus grande incompréhension de Daniel Riolo.

PSG : Le rêve du Qatar plombé par Lionel Messi ? https://t.co/1K3TPwYvXh pic.twitter.com/HBnyDswr5w — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

«Gundogan, Tonali et Barella, aucun envisagé au PSG. Encore une histoire de catalogue probablement»