Ce pote de Neymar a vécu un calvaire au PSG, il balance tout

Amadou Diawara

Lucas Moura a défendu les couleurs du PSG pendant cinq années. Toutefois, lors de son passage au Parc des Princes, l'attaquant brésilien de 30 ans a vécu des moments très difficiles. Interrogé sur le sujet, Lucas Moura a lâché toutes ses vérités, à cœur ouvert.

En janvier 2013, le PSG a déboursé une somme proche de 40M€ pour arracher Lucas Moura à Sao Paulo. Ayant porté les couleurs rouge et bleu pendant cinq années, l'international brésilien a alterné entre le bon et le moins bon. En effet, Lucas Moura a eu du mal à enchainer les performances de haute volée et n'a pas réussi à s'offrir une place de titulaire incontestable et incontesté au PSG.

PSG : Transfert confirmé pour un pote de Mbappé https://t.co/6yRV5rAXbC pic.twitter.com/6jbZpYqwu6 — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

Lucas Moura se lâche sur le PSG

Transféré à Tottenham en janvier 2018, Lucas Moura s'apprête à quitter les Spurs librement et gratuitement, alors que son contrat se termine le 30 juin. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , l'attaquant de 30 ans a profité de l'occasion pour revenir sur son passage en dents de scie au PSG, où il a pu cohabiter quelques mois avec son ami Neymar.

«Ce qui m'a manqué, c'est d'avoir la confiance de mes entraîneurs»