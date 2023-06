NBA : L'incroyable comparaison entre Wembanyama et Mbappé

Thibault Morlain

Ces dernières années, on ne parle plus que de Kylian Mbappé quand il s'agit d'évoquer le sport français à travers le monde. L'attaquant du PSG est désormais une marque à lui tout seul, mais voilà qu'un nouveau crack tricolore pointe le bout de son nez : Victor Wembanyama. Alors qu'il s'apprête à être drafté en premier en NBA, le Français devrait faire un véritable raz-de-marée. Et d'un point de vue marketing, certains font rapidement la comparaison entre Wembanyama et Mbappé.

C'est le grand jour pour Victor Wembanyama ! Ce jeudi 22 juin 2023 va officiellement marquer le début de son aventure en NBA. En effet, le Français se trouve aux Etats-Unis, où il devrait, sauf énorme surprise de dernière minute, être appelé en numéro 1 lors de la Draft. Wembanyama devrait ainsi être choisi par les Spurs et c'est donc du côté de San Antonio qu'il fera ses premiers pas dans la plus grand ligue de basket au monde. La Wemba-mania va alors s'emparer un peu plus des Etats-Unis où on devrait s'arracher le Français, qu'on annonce comme un talent jamais vu encore en NBA.

NBA : Une Draft loin d'être historique pour Wembanyama https://t.co/uDPiFI904Q pic.twitter.com/9xCNMqxNi1 — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

« Il peut marquer l'histoire de son sport pour toujours »

A seulement 19 ans, Victor Wembanyama est déjà un phénomène sur, mais aussi en dehors des parquets de basket. Ainsi, outre l'aspect sportif, le Français pourrait également faire un véritable carton d'un point de vue marketing. Pour Le Parisien , Frank Hocquemiller, fondateur de l’agence VIP Consulting, spécialisée dans le management de droit d’image de célébrités, a notamment annoncé qu'il pourrait devenir l'égal de Kylian Mbappé dans ce domaine : « En marketing, il a le potentiel pour être au niveau d’un Mbappé. Comme lui, il peut marquer l’histoire de son sport pour toujours ».

« Il y a des choses à faire en storytelling »