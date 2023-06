NBA : Une Draft loin d'être historique pour Wembanyama

Thibault Morlain

Sauf énorme surprise, Victor Wembanyama sera le choix numéro 1 de cette Draft 2023. Le Français devrait alors prendre la direction de San Antonio. C'est une Draft historique qui s'annonce pour l'Hexagone, puisque jamais un Français n'avait été choisi aussi haut. Pour autant, Wembanyama ne sera clairement pas le premier joueur non-Américain à figurer comme le premier pick d'une Draft NBA.

A 19 ans, Victor Wembanyama va enfin faire ses premiers pas en NBA la saison prochaine. Et l'attente sera énorme pour le joueur français. Compte tenu de son talent, ça fait des mois qu'il fait vibrer les Etats-Unis. Cela fait des mois qu'on l'annonce d'ailleurs comme le numéro 1 de cette Draft 2023. La loterie en a d'ailleurs décidé ainsi, ce sont les San Antonio Spurs qui auront le premier choix cette année. Sauf surprise, Wembanyama devrait être choisi par les Texans. Cela serait alors historique. En effet, jamais un Français n'avait été drafté aussi haut jusqu'à présent. Précédemment, le record était détenu par Killian Hayes, drafté en 7 en 2020. Derrière, on peut retrouver Frank Ntilikina, choisi en 8 en 2017 ou encore Joakin Noah, appelé en 9 en 2007.

NBA : Wembanyama lâche une annonce fracassante, les Etats-Unis tremblent https://t.co/zcNKHVgfZB pic.twitter.com/qkVmu1LL43 — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

Wembanyama après Simmons et Wiggins

C'est un fait qu'il faut également noter, ce n'est donc pas un joueur américain qui devrait être choisi en premier à la Draft 2023. Pour autant, Victor Wembanyama ne sera pas une exception en NBA dans ce sens. En effet, au fil des années, plusieurs étrangers ont bénéficié de ce statut à la Draft. On peut ainsi penser à Paolo Banchero, italo-américain, numéro 1 en l'année dernière, en 2022. Il y a également eu DeAndre Ayton (Bahamas) en 2018, Ben Simmons (Australie), Karl-Anthony Towns (République Dominicaine) en 2015 ou encore les Canadiens, Anthony Bennett et Andrew Wiggins, en 2013 et 2014.

Yao Ming, Akeem Olajuwon... Ils ont fait l'histoire de la NBA

Mais la liste ne s'arrête pas là, elle encore longue. Parmi les étrangers qui ont été numéro 1 de la Draft NBA, on retrouve alors également Andrea Bargnani (Italie - 2006), Andrew Bogut (Australie - 2005), Yao Ming (Chine - 2002), Michael Olowokandi (Nigéria - 1998), Akeem Olajuwon (Nigéria - 1984) ainsi que Mychal Thompson (Bahamas - 1978).