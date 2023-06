NBA : Déjà une folie pour Wembanyama

Florian Barré

Plus que deux jours avant de définitivement connaître la première destination de Victor Wembanyama en NBA. On le sait, dans la Grande Ligue tout va très vite, mais il est impossible d’imaginer le phénomène français ailleurs que chez les Spurs. En attendant, le pivot avait rendez-vous à New York, où aura lieu la Draft tant attendue. Il y a été accueilli comme une superstar puisque des supporters ont traqué son avion pour célébrer son arrivée à l’aéroport.

S’il pensait débarquer aux États-Unis en toute discrétion, du haut de ses 224cm, c’est raté ! Ce lundi, Victor Wembanyama est arrivé à New York en vue de la Draft de jeudi et a été pris d’assaut par un bon nombre de supporters. La raison : le Français est pressenti comme le numéro 1 de la cuvée 2023. Plus encore, Wemby est un véritable phénomène comme on en voit rarement. Pour certains observateurs, la NBA n’avait pas eu d’aussi grandes attentes pour un prospect depuis un certain LeBron James en 2003.

Wembanyama s’amuse de la situation

Même Victor Wembanyama s’est dit surpris par l’accueil qui lui a été réservé après avoir atterri à Newark hier : « Je ne sais pas comment ils ont su dans quel vol j’étais mais c’est cool. C’est amusant de voir que vous pouvez avoir un tel impact sur les gens. » a-t-il lâché. En effet, de nombreux fans l’attendaient déjà de pieds fermes à l’aéroport pour le rencontrer et lui faire signer des autographes. Parmi les personnes présentes sur place, plusieurs d’entre-elles portaient des maillots des San Antonio Spurs floqués au nom du prodige français. C’est avec le sourire que Wemby a joué le jeu, en donnant quelques instants aux supporters.

Le programme de la semaine de Wemby

À 19 ans, Wembanyama entre dans la cour des très grands. Il s’exprimera, au même titre qu’un certain nombre de candidats à la Draft, mercredi à New York lors d’un point de presse, à la veille du grand soir. Sauf improbable retournement de situation, il sera choisi jeudi soir par les Spurs en première position et il s’envolera ensuite vers San Antonio, où une présentation à la presse est prévue samedi. Bien que sa participation fasse débat, il pourrait ensuite porter le maillot de la franchise texane dès la Summer League, une compétition d’avant-saison de la NBA.