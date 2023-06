NBA : Il rêve de Wembanyama, les Spurs sont déjà sollicités

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Défait par Monaco jeudi pour son ultime apparition avec le Metropolitans 92, Victor Wembanyama peut désormais pleinement se focaliser sur la NBA, alors que son arrivée aux Spurs est attendue. Mais une autre échéance importe pourrait se présenter au Français avec la Coupe du monde cet été. Vincent Collet compte sur son prodige et l’a fait savoir à San Antonio.

Sur le court central de Roland-Garros, Victor Wembanyama a effectué sa dernière apparition en club sur le sol français. La présence du prodige, co-meilleur marqueur du match avec 22 points (plus sept rebonds et quatre contres), n’a pas permis au Metropolitans 92 de recoller au score, s’inclinant face à Monaco (92-85) qui a remporté sur le Chatrier la troisième manche de la finale de Betclic Élite et décroché ainsi le titre de champion de France. Wembanyama peut désormais se focaliser sur son rêve américain, lui qui sera officiellement fixé sur sa franchise lors de la draft 2023 dans la nuit de jeudi à vendredi prochain.

Wembanyama va-t-il disputer la Coupe du monde avec les Bleus ?

Mais le suspense est terminé depuis un mois, les Spurs ayant remporté la loterie de la Draft NBA leur permettant de pouvoir s’assurer le premier choix, et donc pouvoir sélectionner Wemby avant les autres franchises. « Mon départ dépendait de la finale. C'est dans quelques jours... Trois ou quatre jours, je ne sais pas. Ce sera très chargé en tout cas. Après la Draft, j'ai des allers-retours à faire à San… », a-t-il lancé en conférence de presse après la rencontre face à Monaco, tout proche de dévoiler le nom de sa prochaine équipe, provoquant l’hilarité des journalistes présents avant de se reprendre avec le sourire : « Aux États-Unis. » En revanche, le doute est bien permis sur la présence du Français de 19 ans à la Coupe du monde qui se déroulera du 25 août au 10 septembre 2023 en Indonésie, au Japon et aux Philippines. « Ma volonté a toujours été de représenter la France. Pour la suite, il y a le camp d'entraînement en septembre... En parler avec ma franchise ? Oui, bien sûr, il faut en parler avec eux aussi », a indiqué Wembanyama.

« C’est important puisqu'il pourrait jouer contre les mêmes joueurs qu'il rencontrera l'année prochaine »