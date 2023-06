Grande nouvelle pour l’avenir de Damian Lillard en NBA

Florian Barré

À chaque intersaison, le futur de Damian Lillard est remis en question dans l’Oregon. L’été 2023 n’y échappera pas, surtout après l’exercice décevant des Blazers, onzièmes de la Conférence Ouest. À 32 ans, Dame sait que ses jours sont comptés pour remporter une bague et il l’a fait savoir à sa franchise. Portland serait désormais prêt à revoir son roster pour ne pas perdre sa superstar d’après le journaliste Brian Windhorst.

Dans une interview pour Showtime la semaine dernière, Damian Lillard a spéculé sur d'éventuelles destinations en mentionnant le Miami Heat de Jimmy Butler et les Brooklyn Nets de Mikal Bridges. Si Lillard a toujours été d'une fidélité sans failles avec sa franchise de coeur, il pense aujourd’hui à lui et ne veut pas faire partie d’un projet en construction. Pour rester dans l’Oregon, le meneur de 32 ans réclame un autre All-Star, capable de l’épauler toute une saison jusqu’en playoffs NBA. En somme, Dame veut un roster plus compétitif pour faire des Blazers un contender sérieux.

Lillard et les Blazers bien partis pour poursuivre l’aventure ensemble

Cependant, Portland et Lillard semble enfin sur la même longueur d’onde à en croire les propos de Brian Windhorst d’ ESPN . Lorsqu'on lui a demandé si le meneur des Blazers était susceptible de faire partie d'une nouvelle franchise au début de la saison prochaine, Windhorst ne s'attendait pas à ce que cela se produise dès maintenant : « Ils n'ont pas eu l'impression de vouloir l'échanger publiquement. Je peux vous dire en privé que les Blazers ne sont pas intéressés à l'échanger en ce moment non plus. Je dois souligner « en ce moment » parce que nous sommes dans une situation fluide. » a expliqué Windhorst. La fluidité découle du désir de Lillard de voir Portland échanger son choix de premier tour contre de l'aide des vétérans plutôt que d'amener plus de jeunes talents. La Loterie a donné aux Blazers le 3e choix de Draft, mais Lillard a souligné dans une interview après la fin de la saison régulière qu'il ne voulait pas faire partie d'un projet de reconstruction.

