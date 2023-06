NBA : Ja Morant met un vent à une star

Florian Barré

Remportée par les Nuggets de Denver, la saison NBA est terminée. Place désormais à la Draft, aux trades de l’intersaison et au cas Ja Morant. Adam Silver, patron de la Grande Ligue, avait avoué il y a quelques jours qu’il attendrait la fin des playoffs pour dévoiler la sanction qui tomberait sur le meneur des Grizzlies, coupable de s’être montré avec une arme à feu lors d’un live Instagram. C’est à ce sujet qu’une très grande star américaine a proposé son aide au joueur de 23 ans.

Dimanche 14 mai dernier, Ja Morant a replongé. Dans un live Instagram, la star des Grizzlies a une nouvelle fois fièrement montré qu’il possédait une arme à feu sur lui. Si l’incident en soi ne représente rien d’illégal, du moins à condition qu’il dispose d’un port d’armes en règle, c’est le timing qui dérange. La goutte de trop pour sa franchise qui l’a dès lors suspendu pour une durée indéterminée. Si la sanction exacte n’est pas encore prononcée par la NBA, la ligue pourrait frapper beaucoup plus fort que la première fois, puisqu’il s’agit d’une récidive. Certains observateurs, comme l’insider Chris Mannix, parlaient à l’époque d’une suspension d’une demi-saison au moins. Désormais tout le monde attend la sentence d’Adam Silver qui ne devrait plus tarder et qui s’annonce historique.

Larmes, piscine et ... comment les stars des Nuggets ont fêté leur titre NBA https://t.co/akXRWx9TKh pic.twitter.com/TddYhZSj4c — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

« Il est déjà allé en prison »

Le mal est fait, oui. Mais Lil Wayne, célèbre rappeur américain de 40 ans, ne veut pas que la situation se reproduise et qu’elle gâche définitivement l’immense carrière NBA promise à Ja Morant. Ce dernier a proposé au joueur des Grizzlies de l’aider pour éviter toute autre dérive comme le raconte le chroniqueur sportif Skip Bayless : « J’ai reçu un message de Lil Wayne, me demandant de le mettre en contact avec Ja Morant. Il m’a dit qu’il pensait pouvoir l’aider, qu’il connaissait bien sa situation, qu’il avait déjà vécu des épreuves similaires. Il est déjà allé en prison et il sait comment les choses peuvent dégénérer dans ce contexte, mais il sait aussi comment arranger tout ça. J’ai promis d’essayer. » a confié l’homme de 71 ans.

Morant ne veut pas de l’aide du rappeur