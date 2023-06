C’est historique, les Nuggets sacrés champions NBA

Florian Barré

C’est au terme d’un match haletant que les Nuggets ont été sacrés champions NBA pour la première fois cette nuit. Face à un Heat revanchard, les coéquipiers du MVP des finales Nikola Jokic ont quelque peu tremblé (94-89) mais se sont finalement offerts une victoire d’anthologie devant leurs supporters.

Pour leur première apparition en Finales NBA, les Nuggets ont décroché le trophée Larry O'Brien, en disposant de Miami (94-89) à la Ball Arena grâce notamment à un Nikola Jokic imposant avec 28 points et 16 rebonds. Ils remportent la série 4-1, convertissant leur première balle de titre et succédant au palmarès à Golden State. La franchise du Colorado a dominé la saison régulière à l’Ouest avant d’écraser toute concurrence lors des playoffs.

Denver s’est fait peur mais assure l’essentiel

C’est désormais officiel, Denver peut fêter le Graal. La paisible ville sise au pied des Rocheuses met fin à une attente de 47 saisons. La soirée ne fut pourtant pas des plus faciles pour les Nuggets. Malmenée lors des deux premiers quart-temps, l’équipe de Mike Malone a compté jusqu’à sept unités de retard à la pause (44-51). Mais au retour des vestiaires les Nuggets ont inversé la tendance en s’en remettant à leur joueur vedette pour combler leur déficit. Maladroit, le reste de l’effectif, à l’image de Jamal Murray (6/15 aux tirs), n’est toutefois pas parvenu à mettre Denver à l’abri.

Après avoir pris sept points d’avance à six minutes du terme (86-79), l’équipe locale s’est mise à déjouer et a laissé Miami revenir au contact. À 1’11 du terme, deux lancers francs de Jimmy Butler ont même permis au Heat de prendre les commandes (89-90). Mais les Floridiens ont alors enchaîné les mauvais choix et permis à Kentavious Caldwell-Pope et Bruce Brown d’assurer à Denver une quatrième victoire en cinq rencontres et de conclure une saison de tous les succès. Les Nuggets sont champions NBA !