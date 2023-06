NBA : Les Warriors de Stephen Curry visent une star sur le marché

Florian Barré

Après un nouvel échec en playoffs, les Warriors ont des décisions importantes à prendre dans les semaines à venir. En plus du départ du manager général Bob Myers et la possible fin de collaboration avec Draymond Green, une piste menant à un joueur de renom prend forme peu à peu. De quoi animer l’offseason qui se prépare.

C’est une année à oublier pour Golden State, champion en titre pour quelques heures encore. Après une saison régulière assez inquiétante et des playoffs décevants, Steve Kerr et les siens doivent se reprendre et ça passera notamment par une réévaluation du roster de la franchise. Draymond Green pourrait suivre les pas de Bob Myers et quitter les Warriors alors que Chris Paul pourrait faire le chemin inverse s’il était bel et bien coupé par Phoenix d’ici la fin de la saison, avant que son contrat ne soit totalement garanti.

NBA : Après Kyrie Irving et Chris Paul, une autre star annoncée chez les Lakers https://t.co/8ztOuLmJkb pic.twitter.com/ZwBWQ5G4en — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

Golden State, prétendant sérieux pour CP3

Alors que les Suns auraient décidé de dire stop à leur relation avec Chris Paul, plusieurs prétendants surveillent déjà le meneur de 38 ans. Bien qu’il soit sur la pente descendante du fait de son âge, CP3 plairait aux Clippers, aux Lakers mais aussi aux Warriors de Stephen Curry d’après Adrian Wojnarowski. À ce stade de sa carrière, Paul va probablement privilégier un projet qui peut lui permettre de jouer le titre. Tout en conservant un rôle important. L'argent, avec ce qu'il va potentiellement toucher en étant coupé, ne devrait pas devenir un critère, pour celui qui rêve d’une bague jour et nuit.

Paul pourrait aussi rester à Phoenix