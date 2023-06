NBA : Après Kyrie Irving et Chris Paul, une autre star annoncée chez les Lakers

Florian Barré

Cet été, les Los Angeles Lakers risquent de se montrer agressifs au poste de meneur. Auteur de mauvais playoffs, D’Angelo Russell ne ferait pas l’unanimité au sein de la franchise californienne au point où un trade de l’ancien des Warriors serait en bonne voie. Si Kyrie Irving et Chris Paul sont les noms les plus souvent avancés pour remplacer D-Lo, un troisième vient de s’ajouter à la liste.

Le GM des Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, a annoncé deux priorités sur cette intersaison NBA : retenir Austin Reaves et Rui Hachimura. Cependant, un autre dossier vient s’ajouter à la liste. Quid de l’avenir de D’Angelo Russell ? Le meneur va aborder l’été comme agent libre et les Californiens ne semblent pas prêts à étendre son contrat au vu des playoffs très décevants du joueur de 27 ans et des grandes attentes de ce dernier (100 millions de dollars sur quatre ans).



Qui pour remplacer D’Angelo Russell ?

Sur le papier, Russell est d’ailleurs éligible à une extension de deux ans pour 67,6 millions de dollars à Los Angeles. Mais les Lakers ne lui accorderont certainement pas un tel montant. Même un salaire moyen de 25 millions pose problème au front office. Dans le cas probable où l’ancien All-Star venait à quitter la franchise, plusieurs noms sont sur la table à L.A. D’après le journaliste Jake Weinbach, Fred VanVleet serait, en plus de Kyrie Irving et Chris Paul, une véritable option pour les Californiens.

VanVleet pour aider LeBron James ?