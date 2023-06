NBA : Deux favoris pour recruter Chris Paul

Florian Barré

Vraisemblablement coupé par les Suns, Chris Paul ne compte pas rendre les armes pour l’heure. Le meneur de 38 ans bénéficie encore d’une bonne cote en NBA malgré la saison très mitigée dont il sort. D’ailleurs, plusieurs franchises sont déjà à l’oeuvre pour récupérer le Point God lors de l’intersaison. Parmi elles, les deux équipes de Los Angeles : les Clippers et les Lakers.

Si la nouvelle annonçant une fin de collaboration entre Chris Paul et les Suns devait se confirmer, il ne fait aucun doute que plusieurs franchises se mettront sur le dossier pour tenter d’acquérir les services du joueur de Phoenix, lui qui veut fouler les parquets de NBA encore plusieurs saisons dans le but de gagner un premier titre. Même si CP3 , à 38 ans, vient de conclure la pire saison de sa carrière (au niveau statistique) sur une blessure, il reste un meneur d’expériences. C’est pour cette raison que les Clippers et les Lakers suivent attentivement la situation d’après Adrian Wojnarowski.

Les Clippers, une bonne idée ?

Après six années passées chez les Clippers, Chris Paul connaît bien la Cité des Anges. Le meneur possède même une maison de vacances là-bas. Lors de son passage entre 2011 et 2017, ce dernier a été sélectionné à cinq reprises pour le All-Star Game, preuve de son épanouissement sur place. Problème, le secteur pourrait s’avérer bouché chez les Clippers si Russell Westbrook décide de poursuivre l’aventure en Californie, lui qui se dit heureux dans sa nouvelle équipe. De plus, avec les salaires de Paul George et Kawhi Leonard, difficile d’imaginer que la franchise puisse recruter le Point God sans casser son roster.

Un duo avec LeBron James en approche ?