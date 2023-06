NBA : Une star fait une énorme demande, coup de tonnerre pour LeBron James ?

Hugo Chirossel

Après l’élimination des Lakers face aux Denver Nuggets en finale de la conférence Ouest, LeBron James s’est montré évasif au sujet de son avenir. Désormais âgé de 38 ans, le King a laissé entendre qu’il pourrait décider de prendre sa retraite. À moins qu’un projet ambitieux ne lui soit proposé ? En ce sens, Kyrie Irving ferait tout pour qu’il le rejoigne chez les Dallas Mavericks.

« On verra, on verra. Je n’en sais rien, je n’en sais rien… Franchement, je dois réfléchir à beaucoup de choses. À titre personnel, je dois réfléchir à la suite dans le basket. Je dois penser à beaucoup de choses . » Et si cette saison avait été la dernière de LeBron James en NBA ? En conférence de presse après l’élimination des Lakers contre les Nuggets en finale de la conférence ouest, le King a clairement laissé entendre que cela était une possibilité.

Finales NBA : « C’est ridicule… » la punchline de l'entraîneur de Miami https://t.co/JDFGB25SQH pic.twitter.com/N8X7d2xzQD — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

Quel avenir pour LeBron James ?

Pour certains, cela est surtout vu comme un moyen pour LeBron James d’attirer la lumière des projecteurs sur lui et de mettre un petit coup de pression aux dirigeants des Lakers. Si les Angelinos se sont hissés jusqu’en finale de conférence, la saison n’a pas été de tout repos et avait très mal débuté. À 38 ans, LeBron James n’a plus de temps à perdre et veut une équipe compétitive capable de lutter pour le titre de champion NBA. En coulisses, un de ses anciens coéquipiers avec qui il a remporté une bague en 2016 sous les couleurs des Cleveland Cavaliers ferait d’ailleurs tout pour qu’il le rejoigne.

Irving et LeBron James réunis à Dallas ?