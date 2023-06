NBA : Chris Paul vit un véritable calvaire

Florian Barré

À 38 ans, Chris Paul est sur le point de vivre une toute nouvelle aventure. Auteur de la pire saison de sa carrière en matière de scoring, le meneur devrait être, sauf surprise, coupé par les Suns d’ici la fin du mois de juin. Un échec pour celui qui n’a toujours pas réussi à remporter un titre en NBA. Si l’objectif désormais est de rebondir chez un contender pour CP3, ce dernier a avoué que la vie sans bague était difficile.

Futur Hall of Famer et troisième meilleur passeur de l’histoire de la NBA, Chris Paul est une anomalie. En effet, le meneur des Phoenix Suns n’a jamais remporté de titre dans la Grande Ligue. Au sortir de sa pire saison en carrière sur le plan statistique (13.9 points, 8.9 passes, 4.3 rebonds et 1.5 interception), ses chances s’amenuisent peu à peu, du fait notamment de son physique en déclin. Désormais, l’avenir de CP3 semble se dessiner loin de l’Arizona, la franchise voulant s’en séparer.

« Ton papa ne gagnera jamais un titre »

Chris Paul s’est d’ailleurs exprimé sur le fait de ne toujours pas avoir remporté de titre en NBA. Une situation qui touche beaucoup son entourage : « C'est dur pour moi, mais c'est probablement encore plus dur pour les gens qui m'entourent, en particulier ma femme. C'est ma femme qui doit supporter ces nuits tardives, celles où je n'arrive pas à dormir. Et mes enfants, poursuit le meneur de 38 ans. Ma fille est l'âme la plus douce que vous rencontrerez dans votre vie, mais elle a atteint l'âge où, à l'école, les enfants lui disent des choses méchantes. À l'école, un petit garçon lui a dit des choses irréfléchies, du genre 'Ton papa ne gagnera jamais de titre' Quand elle est montée dans la voiture, elle m'a appelé et elle était bouleversée. J'ai dû avoir cette conversation avec elle, lui parler et lui dire : 'Bébé, certaines personnes parlent et d'autres agissent, la vie est comme ça. »

Chris Paul veut changer les choses