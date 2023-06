NBA : Un transfert cet été ? LeBron James n'aurait pas fermé la porte

Florian Barré

Free agent à l’issue de la saison, Kyrie Irving rêverait de rejouer avec LeBron James un jour en NBA. Et ce jour pourrait prochainement arriver puisque le meneur des Mavericks a invité son ami des Lakers à le rejoindre dans le Texas cet été. Une proposition à laquelle le King n’est par ailleurs pas insensible selon l’insider Brandon Robinson.

Depuis plusieurs mois, on devine un intérêt de Kyrie Irving et LeBron James pour collaborer à nouveau après leurs années communes à Cleveland. Mais jusqu’à présent, cet intérêt s’était manifesté seulement du côté des Lakers. Personne n’imaginait le scénario inverse se produire. Personne, sauf Uncle Drew lui-même. En effet selon Shams Charania, Irving aurait contacté James pour le convaincre de le rejoindre à Dallas. Chris Haynes de Bleacher Report relaie le même genre de bruits, précisant que le natif de Melbourne pousse pour que les Mavs mettent en place un trade qui permettrait d'attirer le King . Une proposition qui paraît cependant compliquée d’un point de vue contractuel, Kyrie étant free agent et LeBron sous contrat avec les Lakers.

NBA : James Harden hésite entre deux équipes https://t.co/iPl0iydiAm pic.twitter.com/R6kZ48ALKn — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

LeBron est en pleine réflexion

Malgré tout, la NBA est connue pour ses rebondissements perpétuels. Rien n’est impossible dans la Grande Ligue et l’insider Brandon Robinson a décidé de rendre plausible la thèse d’un départ de LeBron James aux Mavericks. Celui-ci affirme que le King n’est pas contre l’idée. « Je vais y réfléchir » aurait lâché le quadruple MVP au journaliste de chez Bally Sports .

James à Dallas, est-ce vraiment possible ?

Si l’information est vraie, rien n’assure pour autant que le montage financier soit faisable. LeBron James est encore sous contrat pour la saison prochaine (46,9 M$), avec un option-joueur pour 2024-25 (50,6 M$). Compliqué donc, d’autant plus que Kyrie Irving, lui, est en fin de contrat cet été, et que les Mavericks ont déjà 108 M$ bookés pour la saison prochaine en matière de masse salariale. Il faudrait aussi que les Lakers acceptent de leur côté et que potentiellement Luka Doncic fasse le chemin inverse puisqu’il est difficile d’imaginer le montage d’un « Big Three » possible. En somme, l’affaire semble bien délicate malgré la bonne volonté des deux joueurs.