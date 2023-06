NBA : Coup de tonnerre chez les Suns

Florian Barré

Alors que la NBA est rythmée par les Finales qui opposent Heat et Nuggets, elle l’est aussi par les rumeurs de trade à l’approche de la postseason. Le front office de Phoenix aurait décidé de ne pas garantir la dernière année de contrat de Chris Paul. En d’autres termes, le meneur de 38 ans devrait se retrouver agent libre à partir du 1er juillet. Pas de retraite en vue cependant, seulement une nouvelle aventure qui se précise pour CP3.

Mat Ishbia ne fait pas dans la dentelle. Après avoir recruté Kevin Durant à la trade deadline, le nouveau patron des Suns a décidé de couper Chris Paul après avoir renvoyé Monty Williams. Une nouvelle pas si surprenante quand on se penche sur la saison NBA que vient de faire le meneur de 38 ans. En effet, CP3 sort de sa pire saison en carrière avec 13.9 points, 4.3 rebonds et 8.9 passes en moyenne par match. Initialement, Paul possédait une année de contrat supplémentaire non garantie à 30.8 millions de dollars mais ses performances ne sont que trop peu flatteuses. En somme, les dirigeants de Phoenix peuvent décider de se séparer de lui avec un dédommagement de 15 millions de dollars en guise d’indemnités de départ. Chose qui devrait être faite selon l’insider Chris Haynes.

CP3 coupé par les Suns ? Pas forcément…

Moins à son avantage cette saison et blessé pendant la série de playoffs contre Denver, Chris Paul a montré des signes de déclin assez clairs pour la première fois de sa carrière. Mais ESPN et The Athletic n’ont toutefois pas entièrement validé les dires d’Haynes. D’après eux, un départ de Chris Paul ne serait pas forcément acté, toutes les options sont envisagées. En effet, le joueur pourrait être simplement transféré ou même coupé pour mieux re-signer chez les Suns, ce avec un contrat plus abordable pour la franchise. En somme, on en serait seulement à la phase de discussions à Phoenix concernant l’avenir de Chris Paul.

Si départ il y a, ou rebondira CP3 ?