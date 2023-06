NBA : Les Lakers vont frapper fort, c'est obligé

Florian Barré

Toujours en quête d’un cinquième titre en NBA, LeBron James va devoir patienter encore un peu. Cette saison la bataille finale se joue entre les Nuggets de Denver et le Heat de Miami. Mais pas question d’abandonner l’idée d’égaler Magic Johnson, Tim Duncan ou encore Kobe Bryant, quintuples champions NBA. Les Lakers doivent gagner dès l’an prochain, le King commençant à se faire âgé.

LeBron James n’a plus beaucoup de temps devant lui en NBA et les Lakers en ont bien conscience. La saison 2023/2024 pourrait même être la dernière de LBJ à Los Angeles. De quoi renforcer l’idée que la franchise californienne doit à tout prix construire une super-team pour viser le Graal. Pas le temps de construire sur le long ou le moyen terme donc. Les Lakers sont confiants quant à leurs chances, surtout si Anthony Davis parvient à pratiquer son meilleur basket et le tout en bonne santé. Néanmoins, il est évident que des manques sont présents dans le roster des Californiens, à l’image des shooteurs.



NBA : Le coup de pression de Damian Lillard https://t.co/7FBy43KAde pic.twitter.com/uxJbdDAXJS — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Un nouveau meneur arrive à Los Angeles

Avec un Malik Beasley sur le départ, le front office devra donc lui trouver un remplaçant plus performant. L’avenir de D’Angelo Russell est également au centre des débats. Le meneur est persuadé d’avoir réussi une belle campagne et va donc demander un gros salaire… sauf que l’ancien des Wolves est loin d’avoir fait une grosse impression. Si bien qu’un autre joueur serait préférable. Ces derniers jours, le dossier Kyrie Irving revient régulièrement sur la table, tout comme celui de Chris Paul, probablement libéré par les Suns d’ici la fin du mois de juin. Tout comme Uncle Drew , le meneur de 38 ans est un très bon ami de LeBron James. Ainsi sa venue semblerait presque naturelle.

