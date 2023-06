NBA : L'improbable échange entre LeBron James et... Emmanuel Macron

Thibault Morlain

Il n'y aura pas encore de 5 titres de champion NBA pour LeBron James. En effet, le King et les Lakers, la saison s'est terminée en finale de Conférence Ouest durant laquelle la franchise de Los Angeles a été balayée par les Denger Nuggets. Désormais, LeBron James profite de son temps libre et voilà qu'il va être en France ce week-end. De quoi donner lieu à un échange inattendu avec Emmanuel Macron.

Alors que les Finales NBA se jouent en ce moment entre les Nuggets et le Heat, LeBron James n'a lui plus à se soucier de jouer actuellement. En effet, la saison des Lakers est terminée, la franchise californienne a atteint la finale de Conférence Ouest, échouant alors face à la bande à Nikola Jokic. Le rendez-vous est maintenant pris pour la saison prochaine pour LeBron James, à condition qu'il ne prenne pas sa retraite. En attendant, le King a actuellement du temps libre pour profiter. Et voilà qu'il va passer un peu de temps du côté de la France. Ce week-end, LeBron James sera du côté de la Sarthe et du Mans afin d'assister à la mythique course des 24 Heures du Mans et il aura même l'honneur d'en donner le départ.

« Rends cela iconique »

Plus que quelques heures donc avant de voir LeBron James autoriser les voitures à prendre le départ des 24 Heures du Mans. Une expérience que le joueur des Lakers attend d'ailleurs avec énormément d'impatience. En effet, sur son compte Twitter , LeBron James a posté un message qui en dit long à ce sujet. « Je n'en peux plus d'attendre », a ainsi fait savoir le King. Et c'est à ce message que le président de la République a répondu. Emmanuel Macron a ainsi réporqué à LeBron James : « Rends cela iconique ». Nul doute que la présence du meilleur marqueur de l'histoire de la NBA au départ des 24 Heurs du Mans va rendre ce moment encore plus particulier.

« C'est un honneur pour moi de participer à ce moment historique du sport automobile »