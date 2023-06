NBA : Le coup de pression de Damian Lillard

Florian Barré

L’intersaison approche et les rumeurs battent déjà leur plein. Damian Lillard pourrait bien quitter Portland très prochainement si rien n’est fait pour permettre à la franchise de l’Oregon de viser le titre NBA. À 32 ans, il devient de plus en plus pressant pour le meneur de jouer les trouble-fête aux leaders habituels de la Grande Ligue. Et si ça ne va pas dans son sens, Lillard pourrait filer vers un contender, à en croire ses mots.

Alors que les Blazers sont loin d’être un prétendant au titre NBA, Damian Lillard reste persuadé que la franchise peut rectifier le tir cet été. Pour ça, la solution est très simple : liquider la plupart des atouts entre jeunes joueurs et tours de draft, dans le but d’améliorer sensiblement l’effectif. C’est du moins le souhait du meneur de 32 ans qui rêve de vivre une épopée avec sa franchise de toujours. L’organisation a encore quelques semaines avant le début de la free agency pour réfléchir à la stratégie qui doit être mise en place. Mais il est tout à fait possible que Portland décide de ne pas jouer le titre la saison prochaine.

NBA : Un transfert cet été ? LeBron James n'aurait pas fermé la porte https://t.co/gymzbtXu98 pic.twitter.com/OaH5KIiwkE — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Lillard prévient les Blazers

C’est sur Showtime Sports que Damian Lillard s’est confié concernant son souhait à l’avenir et la réponse est claire : « Ils (les Blazers) peuvent me transférer dans une équipe au sujet de laquelle on va dire : ce sont des prétendants. Mais ça va me coûter quoi pour aller là-bas ? Qu'est-ce que ça va coûter à cette équipe pour me récupérer ? Comment peut-on avoir la garantie qu'on jouera encore au mois de juin ? On ne peut pas savoir si tout le monde sera en bonne santé, si ça va fonctionner. […] Je pense avoir clairement fait savoir quels sont mes souhaits. Je veux une opportunité de gagner à Portland. On a une opportunité, en termes d'atouts, pour construire une équipe compétitive. C'est la priorité. Si on ne peut pas le faire, de toute évidence, comme je l'ai dit depuis des mois, alors il va devoir y avoir une discussion. Il faut laisser les choses se faire et voir ce que ça donnera. » a balancé le meneur des Blazers.

Les deux franchises que voudrait Lillard en cas de trade