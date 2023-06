Deux villes en pole pour les deux nouvelles franchises NBA

Florian Barré

Depuis 2004 la NBA comporte 30 franchises dans sa Ligue. La saison prochaine pourrait être la dernière dans ce format-là car Adam Silver a mentionné la possibilité d’une expansion de deux nouvelles équipes. Une à Seattle pour les anciens et une autre à Las Vegas qui a le vent en poupe dans le sport US actuellement.

La NBA pourrait s’élargir et compter deux franchises supplémentaires. C’est ce qu’a laissé entendre Adam Silver, en évoquant les projets en cours de réflexion au sein de l’instance. S’il précise que rien n’est acté pour le moment, le patron de la NBA estime qu’une expansion de la ligue « fait sens à long terme ». Ce qui est sûr pour l’heure, c’est que cette dernière n’interviendra pas avant les négociations des contrats avec les diffuseurs de la ligue, qui doivent avoir lieu au printemps prochain.

Les deux nouvelles terres d’accueil de la NBA

Cela fait près de 20 ans que la NBA n'a pas accueilli une nouvelle équipe, la dernière en date étant les Charlotte Bobcats en 2004, devenus depuis les Hornets. Aux 30 franchises déjà présentes dans la Grande Ligue pourrait s’ajouter celle de Seattle et celle de Las Vegas. Le premier nommé a déjà eu une équipe NBA avec les SuperSonics de 1967 à 2008. La franchise avait été championne en 1979 (et finaliste en 1978 et 1996), avant d'être relocalisée à Oklahoma City. De son côté, Las Vegas n’a jamais connu la NBA. Cependant, la ville du Nevada connaît de belles réussites ces derniers temps dans les sports US avec une équipe championne en titre en WNBA, une autre actuellement en finale en NHL, une autre en NFL et potentiellement une dernière en MLB (basée à Oakland pour l’heure).

Une NBA à 32. Est-ce vraiment possible ?

Si cette expansion se réalise, cela amène plusieurs questions sur la table. Tout d’abord comment rééquilibrer les conférences Ouest et Est avec deux nouvelles franchises de la côte ouest. Une solution serait d’envoyer les Grizzlies à l’Est car le Tennessee est très proche de la côte Est en réalité. L’état est même plus à l’est que l’Illinois par exemple où siège Chicago. Ensuite, comment fournir ces deux équipes en joueurs ? Picks privilégiés à la draft 2024 ? Don de chaque franchise ? Enfin, quels impacts cela aura sur le calendrier, en sachant qu’une saison à 82 matchs est déjà très longue. S’il faut rajouter quatre ou cinq matchs pour jouer contre Seattle et Las Vegas, les organismes vont être encore plus mis à rude épreuve. Beaucoup de questions qui devraient trouver leurs réponses d’ici au printemps 2024.

Il faut savoir aussi que LeBron James a souvent répété qu’il aimerait devenir propriétaire d’une franchise dans le Nevada. Et on le sait, Las Vegas est un gros carrefour économique que ce soit avec ses célèbres casinos ou dans le monde sportif avec l’UFC qui s’y rend souvent pour les grands matchs.