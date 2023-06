NBA : Les Lakers prêts à laisser partir LeBron James à une condition

Florian Barré

Annoncé dans le viseur des Mavericks, LeBron James ne devrait pas quitter Los Angeles cet été malgré la requête de son ami Kyrie Irving. La franchise californienne n’écoutera aucune offre en provenance de Dallas pour le King sauf si celle-ci contient un deal avec une superstar de la NBA. Une transaction complexe au premier abord…

Agent libre à l’issue de la saison, Kyrie Irving n’a pas encore renouvelé son contrat avec les Mavericks. Le meneur souhaiterait particulièrement rejouer en NBA au côté de LeBron James mais Dallas fait d’ Uncle Drew sa priorité de l’intersaison. Le joueur de 31 ans a donc trouvé la solution : rester au Texas et emmener dans sa valise le King avec qui il a été champion NBA en 2016 chez les Cavaliers. Lié aux Lakers pour encore un an au minimum, LBJ ne peut être acquis par les Mavericks que via un trade. Mais comment convaincre la franchise californienne de transférer l’un des meilleurs joueurs de l’histoire ?

NBA : Quand Kyrie Irving débloque https://t.co/1yUCyKtdnB pic.twitter.com/I9Sf6vHFpC — le10sport (@le10sport) June 10, 2023

Vers un trade James - Doncic ?

D’après Jovan Buha de The Atheltic , si les Mavericks veulent vraiment LeBron, ils devront faire une offre convaincante avec Luka Doncic dans le deal : « Si Dallas offre Luka Doncic pour James, alors oui, on peut estimer que quelqu’un aux Lakers écoutera. Mais à part ça, les Lakers ne vont pas échanger James aux Mavericks. » Voilà les Texans prévenus. Il faudra du très très lourd pour faire plaisir à Kyrie Irving. Autant dire que l’opération sera compliquée tant les Mavericks sont attachés à leur meneur de 24 ans.

Kyrie Irving doit trouver une autre solution