NBA : Quand Kyrie Irving débloque

Florian Barré

Agent libre cet été, la star de la NBA Kyrie Irving va agiter l’intersaison dans la Grande Ligue. Prolongera-t-il aux Mavericks ? Rejoindra-t-il LeBron James aux Lakers ? Ce qui est certain c’est que le meneur ne cesse de faire parler de lui, que ce soit sur le plan sportif ou extra-sportif. De ce fait, il ne se passe pas une année où le joueur de 31 ans n’est pas au centre des débats, de par son imprévisibilité et de son appétence pour les polémiques.

Réputé pour être un joueur sulfureux avec un passif comportemental riche, Kyrie Irving a fait parler de lui tout récemment pour avoir demandé à LeBron James de le rejoindre à Dallas. Si cet acte reste du domaine du sportif, ça n’a pas toujours été le cas, en témoigne le dernier scandale en date qui a secoué la NBA à la fin de l’année 2022. À l’époque Uncle Drew avait été écarté par les Brooklyn Nets pour avoir fait la promotion sur ses réseaux sociaux du film Hebrews to Negroes: Wake Up Black America , ouvertement considéré comme antisémite. Malgré la polémique déclenchée et la résiliation de son contrat avec Nike, Irving a largement tardé avant de présenter des excuses publiques.

NBA : Une star lance un énorme appel à LeBron James https://t.co/UHq5twi40D pic.twitter.com/K4tB9pTbaX — le10sport (@le10sport) June 10, 2023

Kyrie Irving, habitué des polémiques

Avant ça, Irving était déjà au centre de l’attention pour des problèmes comportementaux. Alors qu’il avait manqué une bonne partie des rencontres la saison NBA 2021-2022 à cause de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, l’ancien des Nets avait tout de même réussi à faire parler de lui pour les mauvaises raisons. En janvier 2022, il avait été sanctionné d’une amende de 25 000$ après une embrouille avec un supporter des Cavaliers. En avril, c’est face aux fans des Celtics qu’il s’était enflammé, en proférant des insultes et des doigts d’honneur, écopant ainsi d’une nouvelle amende de 50 000$.

Boston et Cleveland en froid avec Kyrie